Суд отменил постановление СБУ о растаможке газа

Шевченковский районный суд города Киева признал незаконными отдельные действия Службы безопасности Украины и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела о растаможивании 11 млрд. кубометров газа.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По словам А.ПОРТНОВА, таким образом, на сегодняшний день нет ни одного юридически значимого акта правоохранительных органов и судебных органов, ставящего под сомнение легитимность подписания в январе этого года соглашений между правительствами Украины и России и компаниями НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпром”.

Кроме того, добавил он, на сегодняшний день легитимность нахождения у НАК “Нафтогаз” 11 млрд. кубометров газа не обжалуется оппонентами правительства ни в украинских, ни в международных судах.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа (который находится в украинских подземных газохранилищах).

В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Энергетическая региональная таможня Гостаможслужбы, растаможив 6,3 млрд. кубометров газа, «фактически легализовала похищенный транзитный газ». По его словам, Кабинет министров считает этот газ собственностью государства, а компания «РосУкрЭнерго» – своей. При этом Служба безопасности Украины на свое обращение к Кабинету министров Украины получила от него документы, которые касаются перечисления 7 млрд. грн. за газ. Ранее СБУ просила Кабинет министров Украины предоставить документы, которые касаются растаможивания спорных 11 млрд. кубометров газа и договоров, на основании которых проводилась эта операция.