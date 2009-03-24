ЕС проводит политику изоляции России

Председатель Комитета Государственной думы России по экономической политике и предпринимательству Евгений ФЕДОРОВ считает, что Европейский Союз проводит политику изоляции РФ, не включив ее в процесс модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Россию не включили в процесс модернизации украинской ГТС исключительно по политическим соображениям. Политические аргументы по изоляции России оказались сильнее, чем аргументы здравого смысла, в том числе экономической целесообразности», - сказал Е.ФЕДОРОВ

Он подчеркнул, что обсуждать вопрос о поставках российского газа в Европу без России как минимум странно.

Депутат Госдумы РФ уверен, что, по сути, выделенные Европой деньги на модернизацию ГТС Украины – «это деньги политического характера».

«Начальная точка транзита - это Россия, а конечная – Европа. Когда такие решения прорабатываются без России, они не могут носить реалистичный характер. Ведь в результате эта модернизированная труба может просто зависнуть в воздухе, потому что без газа она будет бесполезной», - считает Е.ФЕДОРОВ.

«Эта политическое решение, и политика изоляции России продолжается. Здесь нет никакого экономического смысла», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам конференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствовавшая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации. Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

В свою очередь МИД РФ заявил, что организаторы инвестконференции исключили Россию из трехстороннего формата.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН вчера на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

"Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересматривать принципы наших отношений, - сказал премьер РФ. - Очень бы хотелось, чтобы до этого дело не дошло".