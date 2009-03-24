Москва обиделась на второстепенность положения

Резкая реакция России на договоренности ЕС и Украины по модернизации газотранспортной системы вызваны тем, что Москва чувствует себя переговорщиком второго ранга.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических вопросов на постсоветском пространстве Алексей ВЛАСОВ.

«Мне кажется, что здесь произошло нарушение кулуарных договоренностей, которые были достигнуты несколько раньше в треугольники Россия-ЕС-Украина. Сейчас, с объявлением новых правил игры по ГТС Украины, российская сторона ощутила, что какие-то договоренности не выполняются или выполняется, то не в полном объеме», - считает А.ВЛАСОВ.

По его мнению, именно это вызвало такую резкую реакцию на итоги Международной конференции по модернизации украинской ГТС со стороны премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

«Мне кажется, вопрос модернизации ГТС Украины рассматривается нашей элитой не только как технический: кто будет давать деньги, на каких условиях будет вестись обновление сетей. Вопрос в том, насколько позиция России оценивается украинской стороной как одна из приоритетных, или Россия является участником переговорного процесса второго ранга, которого ставят перед фактом, не приняв во внимание его позицию», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, в данном вопросе больше субъективных моментов, а не прагматичных.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствовавшая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации. Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

В свою очередь МИД РФ заявил, что организаторы инвестконференции исключили Россию из трехстороннего формата.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН вчера на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.