"Укрэнерго" заявляет об отсутствии оснований для продления чрезвычайных мер в энергетике

Государственная компания «Укрэнерго» заявляет об отсутствии оснований для продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые ранее были введены на фоне дефицита угля антрацитовой группы для работы ряда теплоэлектростанций (ТЭС). Об этом после круглого стола, посвященного объединению украинского рынка электроэнергии и европейского энергорынка, заявил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

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«Срок действия чрезвычайных мер в энергетике закончился. Сейчас нет законодательных оснований для его продления», - сказал он.

Также Ковальчук добавил, что на сегодня отсутствует особая необходимость в продлении чрезвычайных мер, поскольку ТЭС, у которых мало запасов угля, не подают заявки на генерацию электроэнергии в энергосистему, а те станции, которые востребованы, имеют достаточные запасы антрацита.

Согласно его информации, необходимость в введении чрезвычайных мер в энергетике теоретически вновь может возникнуть в октябре.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе этого года блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля 2017 года уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

Период чрезвычайных мер на рынке электроэнергии неоднократно продлевался решениями Кабинета министров. Последний раз такое продление (на месяц) было принято на заседании правительства в середине июня.