Россия и Европа не проиграют от модернизации ГТС Украины
Считает Тимошенко
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Россия и Европа не проиграют в результате реализации проекта по модернизации газотранспортной системы Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, комментируя заявления России о результатах Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.
«Российской делегации не все понравилось, но, возможно, что России не понравилось, что «Шахтер» выиграл у ЦСК. Но это же не является предательством национальных интересов России? Это просто победа, также и вчера. Не проиграла Россия, не проиграла Европа, Украина просто защитила свои национальные интересы, достойно и четко, защитила свою главную газовую магистраль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр считает, что достигнутые договоренности в Европе не следует рассматривать как договоренности против России. «Не нужно воспринимать, что что-то плохое было сделано по отношению к России. Россия может принимать участие также в инвестиционных проектах, в реконструкции и модернизации, и об этом вчера также заявили и господин БАРРОЗУ, и еврокомиссары, и я лично. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что фундаментальный интерес в энергетической сфере Украины вчера был защищен на много десятилетий вперед», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе была подписана декларация о модернизации украинской ГТС между Украиной и Европейским Союзом.
Между тем в Росии сочли этот документ не учитывающей интересы России.
В частности, министр энергетики Сергей ШМАТКО заявил, что единственным путем эффективного решения всего комплекса проблем является трехстороннее сотрудничестве России, Украины и Европейского Союза с привлечением международных финансовых институтов.
Он отметил, что, поскольку украинская ГТС осуществляет транзит основных объемов экспортного газа из России в Европу, ее модернизация требует вовлечения всех сторон, участвующих в транзитной цепочке: поставщика, транзитера и потребителя.
Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН назвал документ, подписанный в Брюсселе, непрофессиональным и непродуманным.
Он также сказал, что «если интересы России будут игнорироваться, то мы будем вынуждены начать пересматривать принципы наших отношений. Очень бы хотелось, чтобы до этого дело не дошло».