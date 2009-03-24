Россия и Европа не проиграют от модернизации ГТС Украины

14:25, 24 марта 2009
Энергетика
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Считает Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Россия и Европа не проиграют в результате реализации проекта по модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, комментируя заявления России о результатах Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.

«Российской делегации не все понравилось, но, возможно, что России не понравилось, что «Шахтер» выиграл у ЦСК. Но это же не является предательством национальных интересов России? Это просто победа, также и вчера. Не проиграла Россия, не проиграла Европа, Украина просто защитила свои национальные интересы, достойно и четко, защитила свою главную газовую магистраль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что достигнутые договоренности в Европе не следует рассматривать как договоренности против России. «Не нужно воспринимать, что что-то плохое было сделано по отношению к России. Россия может принимать участие также в инвестиционных проектах, в реконструкции и модернизации, и об этом вчера также заявили и господин БАРРОЗУ, и еврокомиссары, и я лично. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что фундаментальный интерес в энергетической сфере Украины вчера был защищен на много десятилетий вперед», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе была подписана декларация о модернизации украинской ГТС между Украиной и Европейским Союзом.

Между тем в Росии сочли этот документ не учитывающей интересы России.

В частности, министр энергетики Сергей ШМАТКО заявил, что единственным путем эффективного решения всего комплекса проблем является трехстороннее сотрудничестве России, Украины и Европейского Союза с привлечением международных финансовых институтов.

Он отметил, что, поскольку украинская ГТС осуществляет транзит основных объемов экспортного газа из России в Европу, ее модернизация требует вовлечения всех сторон, участвующих в транзитной цепочке: поставщика, транзитера и потребителя.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН назвал документ, подписанный в Брюсселе, непрофессиональным и непродуманным.

Он также сказал, что «если интересы России будут игнорироваться, то мы будем вынуждены начать пересматривать принципы наших отношений. Очень бы хотелось, чтобы до этого дело не дошло».

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