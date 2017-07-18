Транзитный газопровод "Союз" заработал на полную мощность после ремонта

Транзитный газопровод «Союз» заработал на полную мощность после окончания плановых ремонтных работ, из-за проведения которых с 11 июля 2017 года был снижен транзит российского газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

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«Союз» заработал на полную мощность после плановых ремонтных работ. Постоянные планово-профилактические и ремонтные работы на транзитных магистральных газопроводах делают нашу газотранспортную систему надежной и предсказуемой для партнеров. Ожидаем увеличения объема транзита на 20%», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», по состоянию на 13 июля суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составили 193,9 млн куб. м в сутки, тогда как 5 июля суточные объемы транзита газа через ГТС достигли рекордных показателей за последние 6 лет – 270,9 млн куб. м.

В «Укртрансгазе» объяснили падение объемов транзита российского газа плановым ремонтом на газопроводе «Союз», которые были начаты 11 июля 2017 года.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. За первое полугодие 2017 года транзит газа вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – 45,7 млрд куб. м.

В сообщении отмечается, что украинская ГТС может обеспечивать транзит природного газа из России в страны ЕС и Молдову в условиях значительного колебания суточных объемов спроса на западной границе Украины. Кроме того, ее работа является более надежной и прозрачной по сравнению с газопроводами «Турецкий поток», «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», которые строятся (или уже построены) Россией в обход территории Украины.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».