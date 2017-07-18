Украина заинтересована в поставке оборудования для нефтегазовых проектов Беларуси - Зубко

Украина заинтересована в участии в нефтегазовых проектах Беларуси, в частности, наша страна готова поставлять оборудование для переработки, транспортировки и хранения нефти и газа.

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Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко по результатам 25-го заседания Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Есть большие перспективы и потенциал в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь. Сейчас отрабатываем технико-экономические аспекты поставок нефти с использованием украинских трубопроводных маршрутов на белорусские НПЗ", - отметил Зубко.

На пресс-конференции по итогам заседания Зубко сообщил, что стороны также обсудили вопрос переработки украинских нефтепродуктов на белорусских заводах.

"Большой потенциал в вопросе транспорта и переработки нефти на условиях давальческого сырья на мощностях белорусских предприятии и возврат в Украину, а потом выход мировых нефтепродуктов в третьи страны, этот вопрос обсуждался", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Венесуэла поставляла нефть в адрес белорусских НПЗ через украинские порты и систему трубопроводов госкомпании «Укртранснафта». Эти поставки были обусловлены тем, что Беларусь не смогла законтрактовать необходимый (для загрузки ее заводов) объем сырья из России. Позже поставки венесуэльской нефти были переориентированы в порты на Балтийском море.

По данным консалтинговой компании, которая специализируется на рынках энергоносителей UPECO, по итогам 2016 года доля Беларуси в общей структуре импортных поставок в Украину дизельного топлива составила 53,4%, а бензинов - 80,3%. Эти нефтепродукты производятся на Мозырском и Новополоцком НПЗ.