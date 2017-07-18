В "Нафтогазе" нашли новых поставщиков газа из Европы

Наблюдательный совет национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» разрешил правлению компании заключить рамочные договоры на поставку и прием газа еще с двумя европейскими газовыми трейдерами - Vattenfall Energу и Trafigura Trading. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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«Наблюдательный совет дал согласие на совершение Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" крупной сделки, а именно: заключения Рамочного договора о поставке и приеме природного газа и Дополнительного соглашения о внесении изменений в Рамочный договор между компанией и Vattenfall Energy Trading GmbH… и Trafigura Trading (Europe) Sarl», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ориентировочная стоимость газа, который может быть закуплен в Vattenfall Energу составляет 105,9 млрд грн, а у Trafigura Trading – 100,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из России.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м. В 2016 году «Нафтогаз» импортировал с европейского рынка 8,2 млрд куб. м газа, что на 11% меньше, чем в предыдущем году.

Для закупки «голубого» топлива в ЕС госхолдинг использует средства по кредитной линии ЕБРР в размере 300 млн долл. Также ранее «Нафтогаз» создал дочернюю компанию в Швейцарии Naftogaz Trading Europe SA, которая должна будет покупать газ на рынке ЕС и поставлять в адрес материнского холдинга (до границы с Украиной). На сегодня круг европейских поставщиков «Нафтогаза» насчитывает около 10 компаний.