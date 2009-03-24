Договоренности между Украиной и ЕС помогут стабилизации энергорынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что договоренности Украины и ЕС относительно модернизации украинской газотранспортной системы являются большим вкладом в стабилизацию ситуации на энергетическом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Чешской Республики Вацлавом КЛАУСОМ по результатам их двусторонних переговоров сегодня в Праге.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ответственно относится к обеспечению транзита газа. Он напомнил о вчерашней международной инвестиционной конференции в Брюсселе и о подписании по ее результатам Совместной декларации Украина-ЕС.

По его словам, этот декларация преследовала две цели: Украина стремится интегрироваться в европейский оптовый газовый рынок; Украина планирует провести глубокие изменения в своем газовом секторе.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что вчера была достигнута договоренность о выделении инвестиций на модернизацию украинской ГТС. «Я убежден, что это колоссальный вклад в стабилизацию ситуации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также напомнил, что Украина предложила Еврокомиссии создать единую мониторинговую политику относительно прохождения газа через территорию Украины с помощью строительства новых газоизмерительных станций.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.