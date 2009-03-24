Кабмин утвердил проект Одесского и Безымянного месторождений

Кабинет министров Украины утвердил поданный Минтопэнерго новый рабочий проект обустройства Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря, разработанный ООО "Институт "Шельф" и рекомендуемый к утверждению Центральной службой Укринвестэкспертизы Минрегионстроя.

Соответствующее распоряжение (№302-р от 5 марта 2009 г. ) опубликовано на сайте Верховной Рады.

В частности, проект утвержден с такими основными технико-экономическими показателями: накопленный объем добычи газа за период эксплуатации – 10,820 млрд. куб. м, в том числе: Одесское газовое месторождение – 9,131 млрд. куб. м, Безымянное газовое месторождение – 1,690 млрд. куб. м, общая сметная стоимость – 1 млрд. 105 млн. 965,6 тыс. грн., в том числе строительно-монтажных работ – 800 млн. 604,713 тыс. грн., оборудование – 123 млн. 134,146 тыс. грн., другие расходы – 182 млн. 226,74 тыс. грн.

Также этим распоряжением Кабмин отменил действие распоряжения (№973-р от 14 ноября 2007 г. ) «Об утверждении рабочего проекта обустройства Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря».

Справка УНИАН. Разработку Одесского и Безымянного газовых месторождений на шельфе Черного моря ведет ГАО "Черноморнефтегаз".

Одесское месторождение природного газа расположено в 150 км от берега в северо-западной части шельфа Черного моря. Его ориентировочные промышленные запасы составляют 22 млрд. куб. м.

По подводному газопроводу газ с Одесского месторождения пойдет в Крым через месторождение Галицинское, затем по магистральным подводным трубопроводам поступит в пгт. Черноморское – в бухту Очеретай. После предварительной подготовки газ направится в Глебовское подземное хранилище. Там намечена полная обработка газа, и дальше – по магистральному газопроводу – газ поступит в Симферополь.

ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".