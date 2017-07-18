Эстония считает российский "Северный поток-2" опасным для Европы

Проект "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для энергетической безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в разговоре с Tagesspiegel, передает «Европейская правда».

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"Мы не можем допустить, чтобы поставщик использовал энергию как инструмент политического давления. Прежде чем проект будет продолжен, мы должны очень точно проанализировать его последствия", - сказал глава МИД Эстонии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"Если анализ покажет, что" Северный поток-2" ставит Россию в положение, в котором она может давить на страны в Европе, например, на Украину, мы должны очень серьезно к этому отнестись", - подчеркнул Миксер.

Вместе с тем Миксер поддержал прямые переговоры Европейской комиссии с Россией по контроверсионному проекту.

Как известно, ряд европейских стран выступили против строительства трубопровода, считая, что он сделает ЕС заложником Москвы.

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск написал письмо президенту ЕК Жану-Клоду Юнкеру, в котором отметил, что строительство газопровода укрепит позиции России.

"Северный поток-2" сконцентрирует поставки российского газа на одном маршруте в Германию по дну Балтийского моря с 2020 года.