Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Японию.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита глава украинского правительства проведет переговоры с премьер-министром Японии Таро АСО, министром финансов, государственным министром по фискальным услугам, экономической и фискальной политики Каору ЙОСАНО и членами парламентской Ассоциации дружбы Япония-Украина во главе с депутатом парламента Хакуо ЯНАГИСАВА.

В рамках рабочего визита премьер-министр Украины также встретится с руководителями финансовой группы “Нумура холдингс”, компании “Мицубиси хеви индастриз”, корпорации “Марубени”, корпорации “Панасоник”; Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса “Кейданрен” и Японского банка международного сотрудничества.

Кроме того, находясь в Токио, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в форуме с представителями политической, деловой и научной элиты Японии и посетит штаб-квартиру корпорации “Панасоник”.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА, одним из ключевых вопросов, которые будут подниматься в ходе украинско-японских переговоров, будет привлечение инвестиций в модернизацию газотранспортной системы Украины в рамках подписанной вчера совместной декларации с Европейским Союзом.

В состав украинской официальной делегации входят вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, руководитель группы советников премьер-министра Виталий ГАЙДУК, председатель правления “Укрэксимбанка” Виктор КАПУСТИН, народный депутат, руководитель группы по межпарламентским связям с Японией Константин ЖЕВАГО и руководитель “Индустриального союза Донбасса” Сергей ТАРУТА.

Визит Ю.ТИМОШЕНКО в Японию будет продолжаться до 26 марта.