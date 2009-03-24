Компромисс в ЕС по либерализации энергорынка достигнут

Комитет по вопросам промышленности, исследований и энергетики Европейского парламента и чешское президентство в ЕС достигли компромисса относительно дальнейшей либерализации рынков газа и электроэнергии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было достигнуто в ходе консультаций сторон.

Согласно достигнутому компромиссу, предусматривается, что страны-члены ЕС должны иметь возможность выбирать, какую схему отделения поставщиков энергоресурсов от сетей поставок выбрать из трех возможных вариантов: полное отделение, создание независимого оператора сетей или создание независимого оператора транзита.

Полное отделение предусматривает, что интегрированные электроэнергетические и газовые компании должны будут продать свои активы в сетях поставок электроэнергии и газа. При этом производители и поставщики газа и электроэнергии не будут иметь права владеть большинством акций сетей поставок.

Создание независимого оператора сетей будет предусматривать возможность сохранения в собственности производителей и поставщиков сетей по поставкам энергоресурсов, однако с созданием отдельного органа по управлению сетями - независимого оператора сетей.

Модель независимого оператора транзита будет предусматривать также возможность сохранения интегрированных энергокомпаний, которые должны будут придерживаться ряда правил, в частности, создавать наблюдательный совет, который должен состоять из представителей газовой компании, других акционеров, представителей операторов передаточных систем. При этом совет будет ответственным за решения, которые могут иметь значительное влияние на стоимость акций владельцев компании. Кроме того, этот вариант предусматривает создание программы соответствия, которая будет устанавливать мероприятия по предупреждению дискриминационного поведения, а также введение должности агента по соответствию, который будет отвечать за мониторинг имплементации программы соответствия.

Кроме того, в ходе переговоров было достигнуто согласие относительно предоставления права потребителям менять бесплатно на протяжении не более 3 недель поставщиков газа и электроэнергии, получать финальный счет закрытия в период не более 6 недель, получать все соответствующие данные относительно потребления газа и электроэнергии, получение компенсаций за некачественные услуги.

Кроме того, пакет законодательства, которое будет состоять из двух директив и трех регуляторных актов будет предусматривать создание Европейского агентства сотрудничества энергетических регуляторов, разработку Еврокомиссией обязательного кодекса поведения, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций, создание Европейских сетей операторов передачи электроэнергии и газа, которые должны имплементировать сетевые кодексы поведения, мероприятия по усилению роли национальных регуляторов энергорынков.

Предусматривается, что Комитет должен одобрить пакет законодательства по либерализации энергетических рынков 31 марта, а Комитет постоянных представителей стран-членов при ЕС – 27 марта. Голосование в сессионном зале Европарламента должно состояться в конце апреля или в начале мая.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2007 года Еврокомиссия приняла проект новой Директивы по организации внутреннего рынка энергетики, которой, в частности, предусматривает либерализацию рынка и отделение поставщиков энергоресурсов от транспортных сетей. Кроме того, Еврокомиссия предложила обеспечить равные условия для доступа на рынок как для компаний ЕС, так и для компаний из-за рубежа.

Еврокомиссия также предложила усилить роль национальных регуляторов и создать европейское Агентство координации энергетических регуляторов и выдвинуть новые требования к компаниям относительно обеспечения прозрачности энергетических рынков.

В июле 2008 года Европарламент уже выразил свое согласие с предложениями Еврокомиссии, однако внесенные депутатами изменения не были поддержаны странами-членами ЕС, после чего начался процесс консультаций между депутатами и президентством ЕС для согласования позиций.

Один из крупнейших поставщиков газа на рынок ЕС - российский “Газпром” – неоднократно заявлял о возможных негативных последствиях для ЕС от принятия такого предложения, и в первую очередь – возможный рост цен на газ.