«Проминвестбанк» утвержден регистратором «Днепроэнерго»

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) утвердили АКБ «Проминвестбанк» в качестве регистратора общества. Об этом УНИАН сообщил миноритарный акционер энергокомпании Евгений ЯРМИШ.

До этого «Проминвестбанк», проводивший восстановление реестра акционеров общества, имел статус временного регистратора.

Как сообщал УНИАН, в марте 2008 года ОАО «Днепроэнерго» опубликовало информацию о том, что Правление компании приняло решение передать ведение реестра от ОАО "ФК "Укрнефтегаз" временному реестродержателю - ЗАО «Проминвестбанк».

Компания решила прекратить действие договора с прежним реестродержателем - ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз» - в связи с принятием Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку решения об аннулировании лицензии «Укрнефтегаза» на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (решение принято 3 марта прошлого года).

Однако на общем собрании 21 марта 2008 года акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» решили заключить договор на ведение реестра с ООО «Объединенный фондовый регистратор - Запорожье» вместо прежнего регистратора ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз».

В августе 2008 года «Днепроэнерго» заявило, что временный регистратор АО АКБ «Проминвестбанк» завершил процедуру восстановления утраченного реестра собственников именных ценных бумаг общества.

Как отмечала компания, необходимость восстановить реестр была вызвана тем, что 13 июня 2008 г. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку установила факт утраты реестра ОАО «Днепроэнерго» без возможности его восстановления силами предыдущего реестродержателя – ОАО «ФК «Укрнефтегаз».

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция акций компании. DTEK Holdings Limited контролирует 21.56% акций компании, аффилированное с ним ОАО "Павлоградуголь" - 24,55%.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.