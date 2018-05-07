Смена руководства "Укртрансгаза" - профпригодность по политическим мотивам?

Политика и газ сплелись в «гордиев узел», только вместо веревок в нем стальные трубы ГТС – развязать никто и не пытается, а разрубить не хватит сил. С такой ситуацией давно все смирились и принимают ее как должное, но время от времени политика вступает с газом в химическую реакцию, образуя на выходе соединения со стойким запахом… Причем цена спорных вопросов все растет и растет. Эксперты заговорили, что вот-вот дочерний "Укртрансгаз" может уйти от "Нафтогаза". Статус самостоятельной компании, руководящей отечественной ГТС, в свете грядущих инвестиций добавляет креслу ее начальника неимоверной привлекательности.

Очередным примером «газополитологии» стала смена руководства «Укртрансгаза». Бывшего директора компании Ярослава Марчука попросили на выход ни за что, ни про что, нового - Константина Ефименко назначили по тому же принципу. Именно так и оставалось воспринимать это событие на фоне полного отсутствия официальных пояснений как со стороны «Нафтогаз Украины», так и самого «Укртрансгаза», если бы не добрая воля политиков и экспертов. Они и проанонсировали смену директора «Укртрансгаза», и разъяснили ситуацию, жаль только, выводы из их комментариев напрашиваются прямо противоположные.

Тайны кадровой политики

Еще до вхождения парламентской фракции Блока Литвина в ВР в коалицию в декабре прошлого года появилась информация о том, что эта политсила претендует на должности руководителей «Укрзализныци», ДК "Укртрансгаз", Госкомрезерва, ГК «Хлеб Украины», Госкомзема и в структуре исполнительной власти. Около месяца назад поползли слухи о том, что решение о передаче «Укртрансгаза» под контроль человека Владимира Литвина уже принято правительством. Об этом, теоретически, может свидетельствовать и трехнедельный больничный Я.Марчука, который предшествовал его уходу с должности директора компании. 19 марта с.г. произошел очередной выброс информации о скорой смене руководства «Укртрансгаза». Информированный источник сообщил УНИАН и имя нового директора, которым должен был стать член фракции БЮТ в Киевском облсовете Константин Ефименко, в 2005 году (при парвительстве Тимошенко)занимавший должность заместителя директора «Укртрансгаза».

Справочно: Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» является монополистом по перекачке газа из России в страны ЕС, транспортируя 90% экспорта российского газа. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Желая реализовать право граждан Украины на исчерпывающую информацию о кадровых перестановках в стратегически важной для страны отрасли, УНИАН обратился за комментарием в НАК «Нафтогаз Украины». В пресс-центре компании не опровергли и не подтвердили информацию о готовящемся назначении, отметив, что “не комментируют такие слухи”. Пресс-секретарь НАК Валентин Землянский пояснил, что директор “Укртрансгаза” увольняется и назначается приказом главы правления «Нафтогаза», после решения правления НАК. При этом В.Землянский отметил, что глава правления “Нафтогаза” Олег Дубина по-прежнему находится на больничном и, соответственно, никаких заседаний не проводилось.

Все это говорится 19 марта, в четверг, а уже на следующий день, в пятницу, народный депутат, председатель Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины Инна Богословская заявляет о снятии Я.Марчука с должности директора “Укртрансгаза” как о свершившемся факте. И.Богословская резонно напоминает о том, что еще в начале нынешнего года директор «Укртрансгаза» был героем, который обеспечил транзит газа по территории Украины, когда Россия прекратила поставки «голубого топлива», а теперь по неизвестным причинам он снят со своей должности. Она усомнилась в деловых качествах новоназначенного директора компании, что, по ее мнению, особо недопустимо накануне брюссельской конференции, на которой должна определиться судьба помощи Украине для модернизации газотранспортной системы (ГТС).

Справочно: Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины и премьер-министр, состоялась 23 марта в Брюсселе. По ее итогам была подписана совместная декларация ЕС, Украины и международных финорганизаций, которая является основой для предоставления инвестиций.

В понедельник, 23 марта, попытки получить официальную информацию о назначении нового директора «Укртрансгаза», а также о том, кем он был назначен и была ли при этом соблюдена предусмотренная процедура, оказались безуспешными. Казалось бы, назначение уже фактически не новость и все причастные субъекты хозяйствования могут, как минимум, подтвердить факт. Но нет, НАК и ее «дочка» по-прежнему (т.е. по состоянию на 24 марта) категорично отвечают: «без комментариев». Было бы глупо предъявлять претензии пресс-службам компаний или даже руководству «Нафтогаза» в связи со странными умалчиваниями, ведь ясно, что это не их прихоть, просто им действительно нечего сказать относительно сугубо политического назначения. Но все же, когда на прямой вопрос о том, кто же на сегодня возглавляет «Укртрансгаз», в его пресс-службе отвечают «в НАК» и уточняют «я посылаю Вас в НАК», становится просто смешно. Хочется даже взять этот «посыл» на вооружение, так убедительно он звучит.

Эксперты в курсе?..

Но вернемся к сути вопроса. Роль пресс-служб взяли на себя политики и эксперты, но, как это часто бывает в подобных случаях, полной ясности в этом вопросе так и не появилось.

Так, по словам народного депутат (БЮТ), советника премьер-министра по энергетическим вопросам Александра Гудымы, назначение нового директора “Укртрансгаза” связано с гядущим на следующей неделе голосованием парламентской коалиции по кандидатуре главы МИДа и другим вакансиям в Кабмине.

«Сейчас происходит назначение нового состава правительства и наши коллеги из Блока Литвина в ходе переговоров добились того, что это («Укртрансгаз») их квота, как членов новой коалиции. Учитывая, что на следующей неделе коалиция будет выходить на успешное голосование за министра иностранных дел, вице-премьеров, министров, нас ожидают еще большие шедевры», - сказал он.

Народный депутат также отметил, что партийная принадлежность К.Ефименко (член фракции БЮТ Киевского облсовета), в данном случае является второстепенной. «Вы можете поинтересоваться партийной принадлежностью генерального директора Укрзализныци, и он точно не будет принадлежать к Народной партии Литвина, хотя и был назначен по квоте этой политической силы. То есть, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда искать связь между квотами и партийностью будет очень весело, и я вам сочувствую», - отметил А.Гудыма и добавил: «Может он (К.Ефименко) сменил партийность и Вы об этом не знаете, конечно, сейчас он остается во фракции БЮТ в Киевском облсовете, иначе ему придется сложить мандат. Но, еще раз отмечу, существует много условностей, в которых можно легко запутаться».

Эксперт убежден, что комментировать данное назначение должны политики, а не НАК «Нафтогаз». «Вот я и комментирую, и подчеркиваю, что к господину Марчуку не было никаких претензий, напротив, за свою работу он заслуживает только благодарности, но он написал заявление об уходе по собственному желанию. Если есть коалиция, и если она договорилась менять руководителей не политического звена, то такими являются сегодня реалии нашей политической жизни. Мне это может не нравиться, но другого выхода не было, и Марчук ушел осознанно. Назначение нового директора «Укртрансгаза» не следует из деятельности Марчука на этой должности, а следует исключительно из коалиционных договоренностей», - еще раз подчеркнул советник премьер-министра.

С такой трактовкой событий категорически не согласен руководитель Центра энергетических исследований Константин Бородин. Он убежден, что смена руководства «Укртрансгаза» прямо связана с брюссельской инвестконференцией по модернизации украинской ГТС. «В итоговой декларации, подписанной участниками конференции, говорится о том, что «Укртрансгаз» должен быть выведен из состава «Нафтогаза Украины». Смена руководства «Укртрансгаза» чисто политическое решение, направленное на то, чтобы к моменту выхода “Укртрансгаза” из под контроля «Нафтогаза» там уже сидел свой директор», - сказал К.Бородин.

При этом он не видит связи между новым директором компании и Блоком Владимира Литвина. «Блок Литвина никогда не имел отношения к нефтегазовой сфере Украины и «Нафтогазу» в частности. Более того, о связи Константина Ефименко с кем-либо из блока Литвина мне не известно. И самое главное, никто не отдаст Блоку Литвина, как младшему партнеру по коалиции, такое лакомое место, как «Укртрансгаз», максимум, на что они могут претендовать, это «Укрзализныця», - отметил К.Бородин. При этом он добавил: «Что, Ефименко в 2005 году тоже представлял в «Укртрансгазе» интересы Литвина?»

В самой фракции Блока Литвина информацию о том, что новый глава “Укртрансгаза” был назначен по их квоте, агентству УНИАН комментировать отказались. В частности, заместитель председателя фракции, народный депутат Олег Зарубинский заявил, что не занимается кадровыми вопросами.

Внимательный читатель наверняка заметил, что в бурном обсуждении как-то "выпала" еще одна заинтересованная и знаковая "группа влияния" - президентская сторона. Оперативно комментариев на Банковой получить не удалось. Но странно было бы предполагать ее абсолютную индифферентность в вопросе руководства компанией, управляющей украинской ГТС. Тем более, если принимать во внимание итоги брюссельской конференции и демарш разобидевшейся российской стороны. Понятно, что модернизация ГТС с европейцами и "бютовский" руководитель "Укртрансгаза", мягко говоря, не коррелируются друг с другом. Стоит при этом вспомнить теплые взаимоотношения нашей премьерши и российского премьера (а брюссельская конференция как раз отодвинула Россию от модернизации украинской "трубы"), и подумать - едва ли Россия не попытается тем или иным образом "подобраться" к вожделенной ГТС.

Так что, можно попробовать смоделировать ситуацию "от фонаря". Например, предположить, что пока тяжеловесная секретариатско-президентская махина думала-раскачивалась, шустррые бютовцы успели всадить в перспективное "кресло" своего человека. Если это так, то вполне вероятно, что "Укртрансгаз" ожидает очередная кадровая чехарда. Но даже если все совсем-совсем по-другому, как говорится, "весна покажет...".

В общем, пока так и остается непонятным, чьи интересы в «Укртрансгазе» будет представлять новый директор. Но то, что его назначение продиктовано исключительно политическими, а скорее даже политико-экономическими, соображениями, является фактом. Таким же непреложным фактом остается и то, что деловые качества топ-менеджмента государственных компаний дело десятое, главное - проводить в жизнь линию той партии, которая доверила руководить данным активом. Смена руководства «Укртрансгаза» яркое тому подтверждение – заслуженного профессионала с огромным опытом работы «просят» уйти по собственному желанию, а на его место назначают «политически грамотного» работника. Пусть даже и работавшего какое-то время вовверенной ему структуре. Несомненно, подобная практика крайне негативно отражается на качестве управления государственными компаниями, заставляя их руководство большую часть энергии тратить на мониторинг собственного рейтинга в глазах политсил, находящихся при власти, вместо того, чтобы заниматься поиском эффективных методов решения производственных задач.

Петр Черных (УНИАН)