Заявления России о декларации Украины и ЕС вызваны эмоциями

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, лидер фракции „Наша Украина - Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО считает, что резкие заявления российской стороны вызваны эмоциями и ошибочными впечатлениями от подписания в Брюсселе Совместной декларации Украины и ЕС относительно модернизации украинской газотранспортной системы.

Так он прокомментировал заявления российских высокопоставленных должностных лиц о возможном пересмотре украинско-российских газовых контрактов, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам ТЭК.

Во-первых, отметил Н.МАРТЫНЕНКО, газовые контракты между НАК „Нафтогаз Украины” и РАО „Газпром” являются двусторонними документами и не могут пересматриваться в одностороннем порядке.

«Во-вторых, понятно, что модернизация украинской ГТС - и в первую очередь ее расширение – не может происходить без участия России. И премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, и Президент Виктор ЮЩЕНКО подчеркивали необходимость привлечения российской стороны к этому процессу», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

По его мнению, для всех серьезных политиков и экспертов является очевидным, что успех этого масштабного проекта может быть достигнут лишь совместными действиями в треугольнике „Россия-Украина-ЕС”, то есть „поставщик-транзитер-потребитель”. „И в экономическом плане это будет выгодно для всех трех сторон. Потому эмоции, продемонстрированные российской стороной, имеют скорее политическую основу”, - подчеркнул председатель профильного парламентского комитета.

«Даже если представить, что Россия реализует все обходные газопроводы, то Украина все равно останется крупным транзитером и будет осуществлять модернизацию своей ГТС», - убежден он. „Ведь такая модернизация – один из приоритетов для энергетической безопасности Украины. Более того, она отвечает интересам и стран ЕС, которые нуждаются в российском газе, и самой России, которая заинтересована в бесперебойных поставках своего газа европейским потребителям”, - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

Председатель Комитета ВР по вопросам ТЭК напомнил, что похожие эмоции бурлили совсем недавно, когда Украина и Россия определяли параметры газовых контрактов. „Только тогда, когда политические факторы были отброшены, мы пришли к консенсусу, к рациональным, экономически взаимоприемлемым ценам на газ. Уверен, что и в этот раз страсти утихнут, и мы с российскими партнерами от эмоций вернемся к нормальному сотрудничеству”, - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.