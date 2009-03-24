НАК «ЭКУ» не выходит из судебных процессов по “Днепроэнерго”

НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ») заявляет, что принятие участия в сегодняшнем очередном собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) не означает, что госкомпания выходит из судебных процессов, в которых оспаривается законность увеличения уставного фонда энергогенерирующей компании.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАК «ЭКУ», переданном агентству УНИАН.

«НАК «Энергетическая компания Украины» не прекращает своего участия в судебных процедурах, которые продолжаются в связи с корпоративным спором вокруг акций ОАО «Днепроэнерго», ведь именно суд должен поставить окончательную точку в этом споре», - отмечается в пресс-релизе.

По мнению НАК «ЭКУ», принятие на сегодняшнем собрании акционеров «Днепроэнерго» изменений в устав энергокомпани в значительной степени усиливает контроль государства за производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и выполнением инвестором своих обязательств. По данным НАК «ЭКУ», изменения в устав, в частности, предусматривают проведение ежегодных проверок компании контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов.

«В случае выявления нарушений или злоупотреблений со стороны менеджмента ОАО «Днепроэнерго» наблюдательный совет сможет принять решение относительно его замены», - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, НАК «ЭКУ» указывает, что представители государственной энергокомпании получили большинство голосов в наблюдательном совете общества и должность его председателя.

Как заявил УНИАН начальник Департамента корпоративного управления НАК "Энергетическая компания Украины" Игорь МАЛОЙ, представлявший сегодня интересы компании на собрании акционеров «Днепроэнерго», государство принимало участие в собрании «голосами». В то же время председатель правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ заявил в комментарии пресс-службе энергокомпании, что НАК «ЭКУ» голосовало на собрании контрольным пакетом 50+1% акций.