Россия будет давить на Украину с целью создания консорциума

Герой Украины, народный депутат I, II и IV созывов, лидер "Украинского блока" Степан ХМАРА прогнозирует, что Россия будет пытаться убедить и европейских, и украинских политиков в необходимости создания газового консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции на тему: "Как решение Брюссельского саммита повлияет на энергетическую безопасность Украины?" в УНИАН.

По словам С.ХМАРЫ, в Брюсселе “наконец, европейское содружество увидело в Украине необходимого партнера в области энергетической безопасности”. Он отметил, что “это нужно рассматривать как первую победу, но на этом не нужно успокаиваться”.

С.ХМАРА считает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, украинским политикам и “Укртрансгазу” своими действиями зимой удалось доказать, что “газотранспортная система является надежной, работает ритмично, и наши специалисты высококвалифицированные”. По его убеждению, вложение в украинскую ГТС более 2,5 млрд. долларов будет способствовать ее реорганизации.

В то же время, по мнению С.ХМАРЫ, “бесспорно, что Россия будет пытаться убедить и европейцев, и некоторых наших недалеких политиков, что все-таки нужно сделать международный консорциум, куда бы вошли западные европейцы, Украина и Россия, чтобы взять под контроль нашу газотранспортную систему”. Он не исключает, что “давление будет, все будет вплоть до коррупционных определенных схем”. По его словам, не исключено, что “может кто-то и на Западе соблазниться на создание консорциума”. “Нам нельзя на это согласиться”, - отметил С.ХМАРА. По его словам, Украине “не избежать шантажа” со стороны России, в том числе и что касается увеличения цены на газ, расторжения контрактов, что уже наблюдается сегодня.