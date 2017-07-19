Осенью украинцам грозит новое подорожание газа

Цена на газ для населения с октября может вырасти почти на 19%. Такие показатели заложены в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины", копия которого есть в распоряжении РБК-Украина. Соответствующий финансовый план сегодня рассмотрит Кабинет министров Украины на своем заседании.

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В финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год с 1 октября заложено увеличение стоимости газа для потребителей, попадающих под действие спецобязательств НАКа, на 19% - до 5873 гривны за тысячу кубометров (без НДС). Это означает, что если Кабинет министров сегодня утвердит документ, который внесен в повестку дня к рассмотрению, то с октября для населения и религиозных организаций газ подорожает почти на 1 тыс. гривен за тысячу кубометров.

Фактически, это также означает, что для бытовых потребителей и религиозных организаций вырастут цены на тепловую энергию, в структуре которой газ занимает 60-70%. Для остальных потребителей стоимость газа будет устанавливаться компанией НАК "Нафтогаз Украины" самостоятельно, в соответствии с паритетом импорта.

Напомним, постановление Кабмина №758 о спецобязательствах НАКа действует с 2015 года. С 1 апреля этого года и по 1 октября стоимость газа для бытовых абонентов, религиозных учреждений и теплоэнергетиков, потребляющих газ для нужд населения установлена в размере 4942 гривен за тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности не видит оснований повышать цены на газ для населения в следующий отопительный сезон.