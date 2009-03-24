Отказ РФ от консультаций с Украиной негативно скажется на обеих странах

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Москва 24 марта. УНИАН. Отказ России от проведения межправительственных консультаций с Украиной в условиях мирового кризиса негативно скажется на ситуации в обеих государствах.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

По его словам, посольство сожалеет, что российская сторона изъявила желание отсрочить проведение заседания межправительственного экономического комитета Украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Мотивация российской стороны, связанная с тем, что Москва берет паузу для изучения положений и брюссельской декларации о модернизации украинской ГТС, воспринимается украинской стороной с большим сожалением», - сказал О.ВОЛОШИН.

Дипломат объяснил, что в ходе заседания планировалось рассмотреть более широкий круг вопросов, чем сотрудничество в газовой сфере. Среди вопросов, которые планировалось обсудить, и они уже были подготовлены на уровне министерств и ведомств и в Москве, и в Киеве, он назвал координацию действий органов власти двух стран в условиях глобального финансового кризиса, взаимодействие в области торговли различными группами товаров, предотвращение излишнего протекционизма во внешней торговле, а также поддержка производственной кооперации в аэрокосмической промышленности, где предприятия Украины и России наиболее зависимы друг от друга.

«Постановка под вопрос оперативного обсуждения широкого круга проблем, которые нуждаются в глубокой и всесторонней обработке на уровне глав правительств, безусловно, негативно скажется как на общем характере торгово-экономических отношений двух стран, так и положении двух государств, ощущающих серьезные негативные последствия глобального кризиса», - считает О.ВОЛОШИН.

При этом он заявил, что Киев готов к максимально открытому и глубокому диалогу по всем проблемным двусторонним вопросам текущей повестки дня. «И тем более, если у российской стороны возникло непонимание подписанных Ю.ТИМОШЕНКО в Брюсселе положений, либо возникли какие-то вопросы по этому поводу, то мы исходим из того, что как раз прямая встреча руководителей двух правительств позволила бы максимально быстро и комплексно снять все проблемы, которые могли бы возникнуть. Тем более удивительно нежелание российской стороны в прямом диалоге разъяснить те моменты, которые вызывают некоторую озабоченность в Москве», - отметил он.

В посольстве Украины надеются, что уже в ближайшее время российская сторона подтвердит новую дату проведения межправительственных консультаций, поскольку «их организация и успешная реализация крайне важны для экономической ситуации в наших странах, для сотен предприятий, которые зависят друг от друга, для сотен тысяч людей, которые работают на этих предприятиях».

Как сообщал УНИАН, визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москве для участия в заседании экономического комитета Украинско-российской межгосударственной комиссии был запланирован на 8 апреля.

Однако сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отложил межправительственные консультации с Украиной. Такое решение он связал с принятым накануне в Брюсселе меморандумом о модернизации ГТС Украины. По словам Д.МЕДВЕДЕВА, украинско-российские межправительственные консультации отложены до того момента, когда будет "прояснен вопрос с газовой декларацией".