Кабмин не разрешил "Нафтогазу" повысить цены на газ для населения

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» на 2017 год. Решение было принято в ходе заседания правительства единогласно. При этом детальную информацию по плану в правительстве не раскрыли.

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«Принятие Кабинетом министров финансового плана позволит улучшить и эффективно управлять процессами реорганизации компании», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

Он отметил, что решение Кабмина предполагает корректировку доходной части финплана «Нафтогаза» в соответствии с действующими ценовым показателями на рынке природного газа по состоянию на 1 апреля 2017 года.

«Также есть предложение, чтобы «Нафтогаз» совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнергоугля скорректировали показатели доходной части финплана на 2017 год в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года. И по результатам, направить в Кабинет министров соответствующий проект согласованного решения правительства», - сказал Кубив.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на документ сообщили, что в финансовом плане НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год с 1 октября заложено увеличение стоимости газа для потребителей, попадающих под действие спецобязательств НАКа, на 19% - до 5873 гривны за тысячу кубометров (без НДС).

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, ЕБРР может не выдать «Нафтогазу» следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план госхолдинга и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании.

«Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 млрд грн чистого убытка.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило передать функцию утверждения финансовых планов крупнейших государственных компаний от правительства наблюдательным советам, которые будут сформированы в ближайшее время.