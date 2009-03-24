«Нафтогаз» завершил 2008 год с чистой прибылью

НАК «Нафтогаз Украины» завершила 2008 год с чистой прибылью 11 млрд. 651,661 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составлял 12 млрд. 83,120 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2008 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход в 2,3 раза, по сравнению с 2007 годом, до 50 млрд. 522,783 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2,3 раза - до 61 млрд. 532,135 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.