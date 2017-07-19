Кабмин утвердил ожидаемые показатели работы набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины утвердил ожидаемые показатели работы наблюдательного совета Национального акционерного холдинга «Нафтогаз Украины». Решение было принято в ходе заседания правительства единогласно.

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«Определение акционером «Нафтогаза Украины» результатов работы наблюдательного совета. Предлагается: первое – выполнение стратегии «Нафтогаз Украины», второе – разработка и своевременная подача финансового плана, третье – эффективное осуществление корпоративного управления и отчетности группы «Нафтогаз». Абсолютно пересмотреть кадровую политику и назначение на руководящие должности группы. Разработка и внедрение системы внутреннего контроля», - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, ЕБРР может не выдать «Нафтогазу» следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план госхолдинга и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании.

«Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 млрд грн чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.