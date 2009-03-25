Реакция Путина на брюссельскую декларацию - эмоции

Российские эксперты считают эмоциональным заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА относительно Совместной декларации Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоялась 23 марта в Брюсселе.

Об этом эксперты сказали в комментариях УНИАН.

Директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью Евгений МИНЧЕНКО считает подписанный в Брюсселе документ декларативным.

«Сама декларация, простите за тавтологию, оказалась очень декларативной, поскольку в процессе ее подготовки изменилась сумма на реконструкцию украинской ГТС: была 2,5 миллиарда евро, стала 2,5 миллиарда долларов», - сказал он.

Е.МИНЧЕНКО также считает странным, что из неразрывной цепочки поставщик-транзитер-потребитель выброшен поставщик. По его убеждению, для всех сторон было бы логично, если бы в декларации были упомянуты все члены цепочки, а не только два последних.

По словам Е.МИНЧЕНКО, экспертные оценки, которыми он располагает, свидетельствуют, что указанной в декларации суммы недостаточно для реконструкции украинской ГТС. По его мнению, она должна быть в пять или даже в десять раз больше.

Е.МИНЧЕНКО также считает, что эмоциональность заявлению российского премьер-министра добавило то, что в подписании этой декларации принимала участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. “С ней договаривались несколько о других вещах. Поэтому ее действия были восприняты ПУТИНЫМ как непоследовательные”, - сказал он.

По мнению эксперта, участие Ю.ТИМОШЕНКО в подписании этой декларации может несколько осложнить получение российского кредита в размере пяти миллиардов долларов.

В свою очередь, бывший вице-премьер-министр России Борис НЕМЦОВ отметил, что В.ПУТИН с “истерическим рвением” хочет установить контроль над украинской ГТС.

По его словам, вместо того, чтобы угрожать Украине и Европе, В.ПУТИНУ следовало бы начать переговоры с Ю.ТИМОШЕНКО о реконструкции ГТС.

Б.НЕМЦОВ считает неплохой идею относительно создания консорциума по управлению ГТС, но допускает, что она уже нереалистична. “После российско-украинской газовой войны масштаб недоверия такой большой, что никакой общий консорциум построить невозможно. Чтобы создать такой консорциум, нужно сначала наладить отношения. А вот модернизировать вместе ГТС можно, но в условиях кредита, так, как договаривались европейцы”, - сказал он.

Б.НЕМЦОВ также констатировал, что “Газпром” находится в трудном финансовом положении. По его убеждению, если В.ПУТИН начнет срывать европейские контракты, “Газпром” будет банкротом. “Это будет смертельно и для крупнейших компаний, и для российской экономики, которая и без того в глубоком кризисе. Поэтому я думаю, что у ПУТИНА это, скорее всего, только какой-то эмоциональный срыв, неадекватность и непонимание, как вести себя дальше”, - сказал российский политик.

Б.НЕМЦОВ считает целесообразным начать переговоры с украинцами и европейцами, в частности о модернизации украинской ГТС.

Российский политолог, директор Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ, в свою очередь, отметил, что В.ПУТИН очень чувствителен ко всему, что связано с газовым бизнесом, поставками газа в Европу.

По его словам, нельзя не признать, что декларация о модернизации украинской ГТС, которая не предусматривает привлечения России к этому проекту, является закономерной и отвечает той энергополитике, которую вели “Газпром” и В.ПУТИН последние восемь лет.

“В этой ситуации ПУТИН потерпел болезненное и ощутимое поражение. ПУТИН и “Газпром” пытался шантажировать как западных потребителей, так и постсоветские страны, самой большой из которых является и останется Украина. Но у него ничего не вышло, судя по той декларации, которую подписали в Брюсселе”, - сказал он.

С.БЕЛКОВСКИЙ назвал блефом обещание В.ПУТИНА пересмотреть экономические отношения с Европой. При этом он отметил, что экономика России весьма зависима от Европы, а в условиях кризиса зависимость только будет расти.

С.БЕЛКОВСКИЙ считает, что реализация Северного и Южного потоков еще не начиналась и, возможно, В.ПУТИН проявляет некомпетентность, считая, что эти проекты освободят его от зависимости от транзитных стран.

По его мнению, Россия не имеет достаточных объемов газа, чтобы поставлять его в Китай, как об этом говорят.

“Следовательно, реакция В.ПУТИНА – только эмоции, которые не имеют под собой никаких серьезных экономических аргументов. Эмоции ПУТИНА только подтверждают его поражение в этой газовой войне”, - убежден российский эксперт.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН вчера на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.