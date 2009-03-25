Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 24 марта, незначительно повысились на фоне устойчивого оптимизма инвесторов по поводу плана правительства США выкупить проблемные активы банков, который, по их мнению, может способствовать оживлению экономики страны

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,18 доллара - до 53,98 доллара за баррель, передает Reuters.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,03 доллара - до 53,5 доллара за баррель.