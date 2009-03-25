Япония купит у Чехии "киотские" квоты в объеме 40 млн.т

Япония намерена купить у Чехии квоты на парниковые газы в объеме 40 млн. т. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в Токио источники в японских правительственных кругах.

Проработка конкретных деталей межправительственного соглашения, отмечают источники, "вступила в завершающую стадию, соглашение может быть достигнуто в течение этого месяца". Сумма контракта не указывается, однако, по рыночным ценам, как полагают японские эксперты, она может составить около 50 млрд иен /свыше 500 млн. долл. по текущему валютному курсу/.

Напомним, 18 марта Украина подписала с Японией договор о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа. Этот договор стал первым в мире подобным документом, подписанным по схеме Зеленых инвестиций.

Как уточнили УНИАН в Национальном агентстве экологических инвестиций, Украина располагает квотой на выброс парниковых газов в атмосферу в размере 4,5 млрд. единиц на 5 лет. При этом использует 2,8 млрд. единиц. За 5 лет Украина может продать 450 млн. единиц квот.

Ю.ТИМОШЕНКО ранее заявляла, что Украина может рассчитываться по украинско-японским инвестиционным программам своими квотами на выбросы углекислого газа.

Ранее Япония подписала меморандум с договоренностью выкупить часть квоты у Венгрии, такие же переговоры ведутся и с Польшей. Однако объемы готовящейся сделки с Чехией, указывают источники, "будут самыми крупными". Реализация соглашения рассчитана на несколько лет.