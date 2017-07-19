Украина уже 600 дней не импортирует газ из России

Украина, начиная с ноября 2015 года, уже 600 дней не импортирует природный газ из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

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"Сегодня 600 дней как Украина не импортирует газ из России", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.