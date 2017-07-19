В "Нафтогазе" заявили, что не предлагали Кабмину повысить цену на газ для населения

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не предлагал Кабинету министров повысить цену природного газа для населения, а лишь использовал методику, которая ранее была утверждена Кабмином для расчета значения цены на газ для нужд населения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Читайте такжеКабмин утвердил ожидаемые показатели работы набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" не предлагал Кабмину повышать цену на газ для нужд населения… "Нафтогаз" не имеет никакого отношения к государственному регулированию цен на газ. "Нафтогаз" в проекте финансового плана использовал цену, которая должна была быть установлена Кабмином в соответствии с нормативными документами самого же Кабмина", - заявил он.

По словам Витренко, цена на газ для населения должна рассчитываться, исходя из рыночных цен за предыдущие периоды, что, по мнению менеджера госхолдинга, "чисто математическое дело".

"Министерство энергетики и угольной промышленности должно было рассчитать и опубликовать эту цену в соответствии с нормативными актами Кабмина еще до 1 июля. Почему Министерство это не сделало, почему Кабмин решил не пользоваться своими же нормативными актами, на которые, кстати, есть ссылка в программе с МВФ, - это вопрос не к нам", - добавил Витренко.

Также он отметил, что "Нафтогаз" предлагает Кабмину отменить обязательство продавать газ для нужд населения через региональные сбытовые компании (облгаз-сбыты), акционером которых является бизнесмен Дмитрий Фирташ и деятельность которых непрозрачна, также госхолдинг предлагает провести монетизацию субсидий.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривень за тысячу кубометров. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене облгазы продают газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был установлен до 1 апреля 2017 года. После этого Кабмин продлил действие спецобязательств для "Нафтогаза" по продаже газа через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 6 079 гривень за тысячу кубометров (без учета платы за доставку топлива).

Согласно постановлению о возложении спецобязанностей на субъекты рынка природного газа, цена на газ для населения должна пересматриваться два раза в год – к 1 июля и к 1 октября. Ее значение привязано к импортному паритету, то есть стоимости газа на немецком газовом хабе NCG.

10 июля профильный заместитель министра энергетики Иглорь Прокопив сообщил, что министерство не видит оснований для роста цена на газ для населения на период следующего отопительного сезона.