Долг предприятий ТКЭ за газ превысил 5 млрд. грн.

Общая задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) перед ДК “Газ Украины” за газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг., по состоянию на 24 марта т.г., составляет 5,008 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в текущем году предприятия теплоэнергетики задолжали ДК “Газ Украины” 3,4 млрд. грн., уровень расчетов составляет лишь 38%.

Согласно данным оперативного мониторинга, почти три четверти (78%) общей суммы долга предприятий ТКЭ с начала 2009 г. составляет задолженность за газ предприятий ТКЭ 10 регионов Украины – свыше 2,7 млрд. грн. Это, в частности, предприятия ТКЭ Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской, Полтавской областей, АР Крым и Киева.

Свыше 1,18 млрд. грн. составляет задолженность перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2008-09 гг. природный газ АЭК «Киевэнерго».

Отмечается также, что накопление предприятиями ТКЭ задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с поставщиком импортированного природного газа.

Напомним, в начале марта премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена привлечь Генеральную прокуратуру, Главное контрольно-ревизионное управление и Государственную налоговую администрацию для улучшения платежной дисциплины предприятий теплокоммунэнерго и облгазов по расчетам за природный газ.

По ее словам, задолженность, в том числе и коммунальных предприятий, и частных предприятий, каковыми являются облгазы, всех участников рынка уже составляет 10,7 млрд. грн., и с начала года, за два месяца, увеличилась почти на 5 млрд. грн.