Siemens угрожает суд из-за попыток России скрыть реального производителя турбин для крымских ТЭС - эксперт

Попытка России скрыть реального производителя турбин, которые недавно были поставлены для строящихся в Крыму двух теплоэлектростанций, может закончиться судебным иском в отношении возможного производителя этих турбин - немецкой компании Siemens.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что на электростанциях в Крыму будут турбины российского производства

Такое мнение в ходе пресс-конференции, которая была посвящена сообщениям о возможном использовании Россией для строительства ТЭС в Крыму турбин производства фирмы Siemens и попытке обойти режим санкций, высказал эксперт в сфере энергетики, председатель "Бюро комплексного анализа и прогнозов" Сергей Дяченко.

"Мое экспертное предположение, что все-таки эти турбины фирмы Siemens, поставку которых постараются прикрыть разными схемами… Я думаю, что этот иск (европейских инстанций к Siemens – УНИАН) будет довольно тяжело проходить на фоне нескольких скандалов. Думаю, что он закончится через 1,5-2 года санкциями (в отношении Siemens – УНИАН)", - сказал он.

Также эксперт спрогнозировал, что европейские инстанции, которые отвечают за реализацию политики санкций в отношении России, инициируют проведение экспертизы для установления происхождения и производителя этих турбин, если таким производителем окажется Siemens, тогда они инициируют судебное разбирательство в отношении этой компании.

Дяченко также заявил, что две ТЭС в Крыму строятся из-за нехватки маневренных мощностей, которые необходимы для стабильного энергоснабжения полуострова.

"Мощность генерации на сегодня в Крыму составляет около 1 200 МВт, а с учетом резервов – 1 800 МВт. В принципе этого достаточно для энергообеспечения Крыма. Но, следует отметить, что действующая генерация - это в основном источники базового производства (производства электроэнергии на одном и то же уровне – УНИАН) или нестабильные. Таким образом, базовыми мощностями Крым обеспечен, а вот маневренными – нет. Для создания маневренных мощностей необходимо построить парогазовые ТЭС, собственно для которых и нужны эти турбины", - сказал Дяченко.

По его данным, мощность этих двух станций, которые строятся возле Севастополя и Симферополя, будет составлять около 1 000 МВт, при этом для их полноценной работы будет необходимо около 1 миллиарда кубометров природного газа в год.

"Если станции построят и запустят, то нынешнего уровня добычи газа в Крыму будет не хватать для обеспечения их работы, поэтому Россия будет стремиться проложить газопровод по дну Керченского пролива для газоснабжения полуострова", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая международное право, оккупировала Крымский полуостров. После чего встал вопрос об энергоснабжении полуострова, поскольку этот регион в значительной мере получал электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины (с континентальной территории).

Украина осуществляла энергоснабжение временно оккупированного полуострова до конца ноября 2015 года. После этого поставки более не возобновлялись. В середине февраля 2017 года министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Украина не намерена возобновлять поставки.

Из-за проблем с энергоснабжение полуостров неоднократно переживал период плановых и аварийных отключений электроэнергии, а также ограничения потребления электроэнергии. Для решения этой проблемы Россия начала строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 470 МВт каждая.

Ранее сообщалось, что эти станции должны быть запущены до сентября 2017 года, но в апреле этого года крымские СМИ опубликовали информацию, что сроки строительства задерживаются. Также была опубликована информация о том, что поставщиком турбин может быть Siemens, при этом отмечалось, что поставки оборудования в Крым сопряжены с риском попасть под санкции ЕС, которые были введены против России из-за оккупации полуострова и развязывании военных действий на Донбассе.

16 июля в СМИ сообщалось, что в Крым уже было привезено 4 турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование Siemens.