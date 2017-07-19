Порошенко надеется активизировать сотрудничество с Грузией в доставке нефти по "Шелковому пути"

Украина и Грузия должны активизировать сотрудничество по организации доставки энергоносителей из Каспийского региона по маршруту китайского инфраструктурного проекта "Шелковый путь". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на инвестиционном форуме в Грузии.

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"Соглашение соединяет нас (Украину и Грузию - УНИАН), Азербайджан, Казахстан на "Шелковом пути". Важным вопросом является организация поставок этим маршрутом энергоносителей из богатого углеводородами Каспийского региона", - сказал президент.

По его словам, Украина и Грузия намерены продолжить сотрудничество в рамках "Шелкового пути", поскольку страны обладают большим транзитным потенциалом.

"Мы договорились о том, что решительно продолжим сотрудничество в этом направлении. Почему? Потому что Украина и Грузия имеют уникальное географическое положение. Хоть откуда ты едешь - из Китая, из Ирана, из Туркменистана - Украину и Грузию не объедешь. Так что мы должны быть сильнее и эффективнее", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили заявил, что считает перспективным создание логистического транзитного коридора в рамках "Шелкового пути", а также зоны свободной торговли с Украиной.

Украина и Грузия рассчитывают в среднесрочной перспективе нарастить годовой товарооборот между странами до 1 миллиарда долларов с 526 миллионов долларов (по результатам 2016 года).