"Энергоатом" и американская Holtec расширят сотрудничество в повышении безопасности и эффективности в атомной отрасли

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, и компания Holtec International (США) договорились о расширении сотрудничества с целью внедрения современных решений по безопасности и эффективности при эксплуатации и строительстве энергоблоков АЭС, сообщила пресс-служба "Энергоатома".

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Согласно сообщению, данные договоренности были достигнуты в ходе совещание, которое состоялось 18-19 июля в центральном офисе "Энергоатома" и киевском представительстве Holtec International под председательством президента "Энергоатома" Юрия Недашковского и при участии вице-президента по технологиям реакторов - директора по ядерным технологиям SMR, LLC Holtec International Томаса Марсила.

Одной из главных тем совещания стало планирование совместных действий в решении вопросов повышения безопасности энергоблоков "Энергоатома" в области, где корпорация Holtec International является ведущим мировым игроком и имеет признание Комиссии ядерного регулирования США и МАГАТЭ.

В сообщении отмечается, что важнейшими результатами совещания стали договоренности по привлечению опыта Holtec International в повышении сейсмической безопасности энергоблоков украинских АЭС на базе современных стандартов МАГАТЭ и совместные планы по внедрению новейших подходов по обеспечению удовлетворительного состояния корпусов украинских реакторов.

Стороны также обсудили возможности лицензирования и строительства в Украине малых модульных реакторов SMR-160, разработанных компанией Holtec International.

В ходе выступлений специалисты Holtec International подчеркнули возможность локализации на украинских предприятиях изготовления оборудования для SMR-160 и возможность производства в Украине топлива для этих реакторов.

В свою очередь глава "Энергоатома" Юрий Недашковский подчеркнул, что для компании сотрудничество с Holtec International является стратегическим направлением.

"Сейчас в сотрудничестве с Holtec International "Энергоатом" приступил к практическим работам по созданию в Украине Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. Многолетний опыт партнерства по этому сложному проекту позволяет нашим компаниям уверенно смотреть в перспективы сотрудничества и по другим направлениям, которые обеспечат развитие ядерно-энергетического комплекса Украины", - цитирует Недашковского пресс-служба.

Во время технического совещания стороны также решили сотрудничать по проектам внедрения стеллажей уплотненного хранения отработавшего ядерного топлива и использования теплообменного оборудования Holtec на украинских АЭС. В этих областях компания Holtec International имеет современные разработки и многолетний опыт.

В пресс-службе напомнили, что в конце 2016 года "Энергоатом" стал членом Консультативного совета Holtec по малым модульным реакторам и сегодня активно изучает перспективы их строительства в Украине.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Государственная инспекция по ядерному регулированию выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Справка УНИАН. Holtec International – американская компания, являющаяся поставщиком оборудования и систем для энергетической промышленности. Компания специализируется на разработке и производстве деталей для ядерных реакторов. Также компания является ведущим разработчиком технологий и производителем оборудования для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива.