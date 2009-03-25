Япония готова направить в Украину своих специалистов

Япония направит в Украину миссию в составе представителей японского бизнеса, которые владеют технологиями энергосбережения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил японский премьер-министр Таро АСО по результатам переговоров в Токио с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что встреча была очень содержательной, особенно учитывая, что это был первый визит премьер-министра Украины в Японию. По словам Т.АСО, сегодняшние переговоры проходили под лозунгом «арка свободы и процветания». Япония и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины в развитии демократии и рыночной экономики, заверил он.

Премьер-министр Японии отметил, что японское правительство приветствует динамику укрепления отношений в области глобальных изменений климата.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждался вопрос вложения инвестиций в украинскую экономику в сфере энергосбережения и экологии. Т.АСО сказал, что его страна готова направить миссию представителей ведущих компаний, которые имеют соответствующие технологии. А для помощи в преодолении экономического кризиса в Украине Япония готова отправить эксперта по финансам немедленно.

Премьер-министр Японии считает, что важным условием получения Украиной кредита Международного валютного фонда должно быть единение «всяких внутренних сил в Украине». Важным, по мнению премьер-министр Японии, является также соблюдение позиций протекционизма обеими странами.