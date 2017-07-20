"Укрэнерго" работает над созданием альтернативной M.E.Doc программы

ИТ-специалисты государственной компании "Укрэнерго" работают над созданием системы отчетности и документооборота, альтернативной M.E.Doc, через которую ранее произошла масштабная кибератака на предприятия Украины, сообщил на пресс-конференции заместитель директора по информационным технологиям, директор по автоматике и ИТ Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Горюшко.

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"Сейчас мы работаем над созданием системы, которая заменит M.E.Doc. У нас есть собственная система электронной отчетности, которая создавалась для обмена и консолидации отчетных данных нашими контрагентами. Я надеюсь, в ближайшее время мы сможем наладить ее работу с бухгалтерским программным обеспечением и с функционалом передачи отчетности в кабинет налогоплательщика. В случае успешного испытания этой программы, мы сможем предложить ее рынку и нашим контрагентам", - сказал Горюшко.

Он отметил, что данная программа может быть интересна компаниям, которые не имеют возможности оперативно перейти с M.E.Doc на другой продукт. "Почему не имеют возможности? Потому что другие продукты не всегда подходят крупным предприятиям, что связано с консолидацией отчетных данных. У нас эта консолидация предусмотрена функционалом этой программы", - сказал Горюшко.

По его словам, кибератака на украинские предприятия, которая произошла 27 июня, стала наиболее масштабной за всю историю "Укрэнерго". При этом оборудование, которое было связано со стабильным функционированием энергосистемы, не пострадало.

"Такого масштабного заражения "Укрэнерго" не было за всю историю существования. Общий масштаб вирусной атаки в количестве персональных компьютеров – около 2000 компьютеров", - отметил он.

В свою очередь директор ИТ-департамента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Александр Лесной сообщил, что последствий кибератаки на предприятии зафиксировано не было, так как специалисты "Энергоатома" еще 2014 году выявили существенные недостатки в безопасности M.E.Doc и использовали ее без автоматических обновлений.

"27 июня система M.E.Doc у нас использовалась только вынужденно без автоматических обновлений. Поскольку еще в начале 2014 года нашими специалистами был проведен анализ существующей на то время версии M.E.Doc, в которой мы сразу выявили существенные недостатки в программном обеспечении относительно информационной безопасности клиентов M.E.Doc. У нас возникло серьезное подозрение, что информационная безопасность клиентов не является частью культуры безопасности компании-производителя M.E.Doc", - сказал Лесной, добавив, что повышение культуры безопасности "Энергоатома" является одной из основных целей предприятия.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

Согласно данным департамента киберполиции Национальной полиции Украины, более трех тысяч украинских предпринимателей обратились в госорган в связи с кибератакой на их корпоративные сети вирусом Petya.A.

Также вирус распространился во многих других странах.

4 июля украинская полиция конфисковала серверы компании по разработке бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc по подозрению в распространении вируса Petya.A.

Эксперты прогнозируют, что через 1-2 недели хакеры могут совершить повторную кибератаку на корпоративные сети украинских предприятий, которые используют операционную систему Linux.

Ранее Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разработал рекомендации по восстановлению доступа к пораженной вирусом Petya.A операционной системе компьютера в случае частичного процесса шифрования.