CША оштрафовали ExxonMobil за нарушение санкций против России

Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию ExxonMobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима, введенного против России в 2014 году.

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Как сообщается в пресс-релизе ведомства, в мае 2014 года американская компания подписала восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по «нефтяным и газовым проектам», передает Meduza.

Таким образом ExxonMobil нарушила ограничения на сделки с подвергнутыми санкциям россиянами, в число которых входит Сечин.

США ввели санкции против Сечина в конце апреля 2014 года, когда «черный список» был расширен в четвертый раз. Евросоюз санкции против Сечина не вводил.