Отмена выпуска облигаций не повлияет на модернизацию «Днепроэнерго»

Снятие с повестки дня очередного собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) вопроса о выпуске корпоративных облигаций на сумму 202 млн. грн. не скажется на выполнении программы модернизации ТЭС, входящих в состав энергогенерирующей компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил журналистам председатель Правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ.

По его словам, инвесторы готовы изыскать эти средства для обеспечения финансовым ресурсом выполнение программы.

«Мы вчера провели короткое совещание с президентом ДТЭКа ТИМЧЕНКО (Максим ТИМЧЕНКО - генеральный директор ООО "Донбасская топливно-энергетическая компания" - УНИАН). Мы ищем сейчас другие способы, я думаю, в течение 2-3 недель мы их найдем, деньги у нас будут. То есть инвесторы готовы дать деньги», - сказал Ю.БОЧКАРЕВ, отметив при этом, что средства могут быть привлечены через прямое кредитование или с применением лизинговых схем.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 марта, по инициативе НАК «Энергетическая компания Украины» вопрос о выпуске корпоративных облигаций на сумму 202 млн. грн. был снят с повестки дня очередного собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго». Облигации планировалось выпустить для погашения кредитных средств, привлекаемых компанией для технического переоснащения ТЭС. При этом предполагалось, что целевыми покупателями облигаций станут инвесторы – ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и ОАО «Павлоградуголь» (учредители – ООО «Инвестиционное общество»). Облигации в объеме 202 млн. грн. планировалось выпускать ежегодно до 2012 года включительно, что соответствовало объему инвестиций в размере 1,01 млрд. грн., который в рамках реализации плана санации энергокомпании обязались взять на себя вышеуказанные угледобывающие предприятия.

Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, планировалось направлять на работы по техническому переоснащению 9 и 11 энергоблоков Приднепровской ТЭС, 3-го – Криворожской ТЭС, и 1-го – Запорожской ТЭС.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.