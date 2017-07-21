ExxonMobil оспорила штраф США за нарушение санкций против России

Американская нефтяная компания ExxonMobil в четверг вечером подала иск к Министерству финансов США, которое обвинило ее в нарушении антироссийских санкций и наложило штраф в $2 млн.

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Ранее в четверг Офис по контролю за иностранными активами (OFAC), наблюдающее за соблюдением санкций подразделение Минфина, заявил, что президенты американских «дочек» ExxonMobil подписали восемь юридических документов с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным с 14 по 23 мая 2014 года, когда он уже был включен в санкционный список. Его активы в США подлежали блокировке, а лицам из США запрещено было проводить с ним какие-либо операции.

ExxonMobil утверждает что документы были подписаны с Сечиным как представителем «Роснефти», что не нарушало санкции, введенные против него как физического лица (сама «Роснефть» тогда под санкциями еще не находилась), передают «Ведомости». OFAC заявляет, что указ президента США и разъяснения самого офиса не подразумевали разделения «личных» и «профессиональных» функций подпавших под санкции лиц.

«OFAC пытается задним числом применить интерпретацию президентского указа, что не соответствует четким и недвусмысленным указаниям Белого дома и Минфина, выпущенным до соответствующих действий (топ-менеджеров ExxonMobil – ред.) и доступным общественности по сей день», - говорится в иске компании. Она считает такой подход OFAC «фундаментально несправедливым».

В качестве подтверждения своей позиции ExxonMobil приводит цитату из информационного сообщения Белого дома от 17 марта 2014 года: «Наша цель – идентифицировать этих лиц (представителей руководства России, которые могут влиять на ее политику в отношении Украины – ред.) и предпринять действия в отношении их личных активов, но не компаний, которыми они управляют от лица российского государства».

Кроме того, 16 мая 2014 года представитель Минфина привел такой пример: американец – директор ВР может участвовать в заседании совета директоров «Роснефти» вместе с Сечиным, если речь идет о бизнесе «Роснефти», а не о личном бизнесе Сечина. Были и другие публикации СМИ с аналогичными заявлениями чиновников, указывает ExxonMobil.

Однако в июле 2014 года OFAC связался с ExxonMobil и сообщил, что все еще формулирует свою позицию по этому вопросу. В июне 2015 года офис уведомил компанию, что она нарушила указание, «которое даже не было разработано, когда предполагаемое нарушение имело место», говорится в заявлении ExxonMobil.

20 июля компания получила официальное уведомление о нарушении и взыскании. Она представила свои возражения, но на встрече 26 сентября 2016 года представителей ExxonMobil и OFAC чиновники посчитали неважным сделанное ранее разъяснение Белого дома, сообщает компания.

Она просит суд признать решение OFAC о нарушении санкций незаконным, отменить штраф в $2 млн и запретить ведомству в будущем накладывать взыскания за рассматриваемые действия ExxonMobil.