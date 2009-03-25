Литва заинтересована в импорте украинской электроэнергии

Литва заинтересована в осуществлении импорта украинской электроэнергии уже с начала 2010 года.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Арвидас СЕКМОКАС в ходе сегодняшней встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литве Игорем ПРОКОПЧУКОМ, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества между Украиной и Литвой, в частности, последующие пути реализации общих проектов достройки нефтепровода Одесса – Броды – Плоцк –Гданск, организации поставок в Литву украинской электроэнергии с использованием транзитных возможностей белорусских электросетей, участия украинских специалистов в строительстве новой АЭС на территории Литвы, а также возможность сотрудничества в отрасли альтернативной энергетики и использования биотопливных технологий.

В ходе встречи А.СЕКМОКАС выразил готовность литовской стороны способствовать проведению в Брюсселе презентации технико-экономического обоснования проекта достройки нефтепровода Одесса – Броды до Плоцка.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля т.г. в Вильнюсе состоялась встреча министров иностранных дел Литвы, Беларуси и Украины, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос о выработке новых механизмов сотрудничества в энергетической сфере.

По результатам встречи министры выразили надежду, что в мае будет подписано соглашение о транзите украинской электроэнергии в Литву.

В рамках этой встречи Министерство топлива и энергетики Украины предложило литовской стороне рассмотреть возможность заключения контракта на поставку украинской электроэнергии мощностью 20 МВт уже с 2009 года. Однако в настоящее время Украина не может реализовать этот проект из-за отсутствия договоренности между украинским оператором экспорта ГПВД «Укринтерэнерго» и белорусским государственным системным оператором «Белэнерго» по транзиту украинской электроэнергии. Помимо несогласованности сторон в вопросах цены транзита, «Белэнерго» настаивает на согласовании вопроса предоставления транзитного коридора с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.

Литва в рамках вступления в Евросоюз приняла обязательство полной остановки Игналинской АЭС с 1 января 2010 года. В настоящее время станция удовлетворяет 70% потребности страны в электроэнергии. Украина заявляет о готовности ежегодно поставлять в Литву транзитом до 4 млрд. кВт/ч электроэнергии.