Россия не должна препятствовать модернизации украинской ГТС

Россия не должна препятствовать задуманной Евросоюзом модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил агентству «Рейтер» вице-председатель европейской группы регуляторов в области электричества и газа (ERGEG) Вальтер БОЛТЦ.

По его словам, европейские потребители хотят решить наконец проблему, из-за которой сталкивались с перебоями в импорте газа две из последних пяти зим.

"Здесь решение должна принимать Европа, потому что существующая модель, при которой Россия несет в основном коммерческую ответственность за транзит, отягощена всеми этими политическими обстоятельствами", – сказал В.БОЛТЦ.

Он отметил, что не видит оснований для того, чтобы ЕС не мог заняться модернизацией украинской газовой сети за свой счет.

"Похоже, сейчас России становится все сложнее управляться с этим транзитом – не по техническим причинам, а по коммерческим и, я бы сказал, политическим. Россия, Украина и Евросоюз в равной степени заинтересованы в том, чтобы найти решение проблемы газового транзита", – добавил В.БОЛТЦ.

Он также отметил, что угроза перебоев в поставках российского газа сохраняется.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.