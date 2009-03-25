Россия угрожает Украине пересмотром газовых соглашений и, очевидно, что конфликт, в первую очередь, скажется на предоставлении кредита Украине Российской Федерацией, который обсуждался в последнее время.

Об этом говорится в комментарии главы департамента аналитики Astrum Investment Management Юрия БЕЛИНСКОГО, переданном агентству УНИАН.

"После подписания декларации о модернизации украинской ГТС между ЕC и Украиной Россия заявила о возможном пересмотре газовых контрактов с Украиной. Какой бы ни была судьба газовых соглашений, очевидно, что конфликт в первую очередь скажется на предоставлении кредита Украине Российской Федерацией, который обсуждался в последнее время", - говорится в комментарии.

Эксперт отмечает, что Украине нужно внешнее финансирование и инвестиции для покрытия дефицита платежного баланса, особенно на фоне затянувшихся переговоров с МВФ.

На этом фоне, по словам Ю.БЕЛИНСКОГО, становится понятной активность премьер-министра в отношениях с Японией. Пока же можно констатировать накопление рисков для стабильности гривни, отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО сказал, что Россия изучает возможность выделения Украине кредита в размере 5 млрд. долларов.

«Что касается запроса о пятимиллиардном кредите, могу сказать, что такое письмо от премьер-министра вашей страны (Юлии ТИМОШЕНКО) получили, и это обращение рассматривается», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ранее официально запросила у России кредит объемом 5 млрд. долл.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».