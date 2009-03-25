Эксперты позитивно оценивают декларацию по ГТС

Украинские эксперты позитивно оценивают подписание 23 марта в Брюсселе декларации по модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня в Киеве в ходе «круглого стола» на тему: «Газовый прорыв в Брюсселе: что теряет Украина?».

По словам президента Киевского международного энергетического клуба «Q-club», экс-председателя «Укртранснафты» Александра ТОДИЙЧУКА, «декларация достаточно позитивная, имеет будущее». При этом эксперт добавил, что «это действительно только декларация о намерениях… Вопрос смены грузопотоков газа должен согласовываться с Россией».

Такого же мнения придерживается директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА.

«Это стратегический выигрыш Украины. Это документ не технический, а политического характера, рамочный документ», – сказал он. При этом Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил: «Зачем тратить много денег (на строительство новых газопроводов – УНИАН), лучше модернизировать то, что есть».

По его словам, в результате реализации положений декларации ЕС получит стабильного транзитера, сэкономит деньги и избавится от необходимости реализовывать альтернативные проекты, а Украина будет исключена из конфликтной ситуации с Россией.

В то же время руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН придерживается противоположного мнения. «По результатам брюссельской конференции, я считаю, в наш политический оборот необходимо ввести термин «брюссельская лапша». Декларация не содержит ни одного письменного обязательства Европейской комиссии, европейских банков или любой другой стороны, кроме украинской, касательно не только сроков предоставления денег, но и потенциального согласия. Более того, создается впечатление, что европейская сторона просто подыгрывала украинской в ее стремлении пропиариться на газовой теме», – сказал он.

При этом К.БОРОДИН отметил, что в привлечении средств от европейских банков нет необходимости, поскольку если позволить ДК «Укртрансгаз» направлять заработанные на транзите газа деньги на модернизацию ГТС, а это ежегодно более 1 млрд. долл., то можно модернизировать ее собственными силами.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

Российская делегация, присутствовавшая 23 марта на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

23 марта на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что Украина и Европейский Союз планируют привлечь Россию к модернизации газотранспортной системы.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

ОАО «Газпром» считает, что модернизацию украинской газотранспортной системы лучше всего проводить в рамках международного консорциума.

Как отметил 23 марта в Брюсселе заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, на сегодня консорциум уже зарегистрирован и по 50% его акций принадлежит «Газпрому» и НАК «Нафтогаз Украины».

При этом В.ГОЛУБЕВ отметил, что к консорциуму могли бы присоединиться и европейские компании, в частности, итальянские или немецкие.