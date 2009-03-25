НДС от растаможки газа будет направлен ”Нафтогазу”

Налог на добавленную стоимость при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в прошлых периодах, будет направлен в специальный фонд Госбюджета для компенсации НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №306 от 11 марта, размещенном на Правительственном портале.

Указанные средства будут направлены на финансирование бюджетной программы “Компенсация НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населению”.

Своим распоряжением Кабмин поручил Гостаможслужбе провести таможенное оформление этого газа.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – свыше 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

Вечером 4 марта премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа (находящегося в украинских подземных газохранилищах).

В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Энергетическая региональная таможня Гостаможслужбы, растаможив 6,3 млрд. кубометров газа, «фактически легализовала награбленный транзитный газ». По его словам, Кабинет министров считает этот газ собственностью государства, а компания «РосУкрЭнерго» – своей.

18 марта заместитель начальника отдела Региональной энергетической таможни Государственной таможенной службы Украины Тарас ШЕПИТЬКО заявил, что имел все документы для растаможивания 6,3 млрд. кубометров газа, находящихся в украинских газовых хранилищах.

24 марта заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ сообщил УНИАН, что Шевченковский районный суд города Киева признал незаконными отдельные действия Службы безопасности Украины и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела о растаможивании 11 млрд. кубометров газа.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день легитимность нахождения у НАК “Нафтогаз” 11 млрд. кубометров газа не обжалуется оппонентами правительства ни в украинских, ни в международных судах.