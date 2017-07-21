Украина готова возобновить поставки электроэнергии в Беларусь – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Украины возобновить поставки электроэнергии в Беларусь, которые были остановлены в 2014 году. Об этом он заявил во время совместного с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявления для прессы сегодня в Киеве.

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"Отдельное внимание мы уделили сотрудничеству в сфере энергетики. Мы договорились о конкретных шагах сотрудничества в сфере электроэнергетики, в нефтяной и газовой промышленности. В том числе, я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь", - сказал Порошенко.

По его словам, стороны также договорились рассмотреть возможности расширения поставок энергоресурсов, в частности, нефти.

Как сообщал УНИАН, экспорт украинской электроэнергии в Беларусь был остановлен в ноябре 2014 года.

Украина в 2016 году увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% – до 4,014 миллиарда кВт-ч.

В 2016 году Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% по сравнению с 2015 годом – до 152 миллиолнов долларов.

За указанный период более 78% экспортных поставок электроэнергии было осуществлено в Венгрию, более 21% пришлось на Польшу и менее 1% – на Молдову.