"Укргидроэнерго" может разместить солнечные электростанции на территории ГЭС и ГАЭС

Государственная компания - оператор ГЭС и ГАЭС - "Укргидроэнерго" рассматривает возможность размещения на территории ее электростанций объектов солнечной генерации предельной установленной мощностью 60-80 МВт.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время посещения Днестровской ГАЭС.

"Мы сейчас разрабатываем технико-экономическое обоснование этого проекта (установка солнечных панелей - УНИАН), мы планируем, что это будет 60-80 МВт солнечной генерации", - сказал Сирота.

По его словам, сейчас рассматривается два варианта строительства солнечных электростанций: собственными силами "Укргидроэнерго" и с привлечением сторонних генерирующих компаний.

Гендиректор добавил, что размещение солнечных станций планируется на территории Днестровской ГАЭС, Каневской ГЭС, Каховской ГЭС и, возможно, Киевской ГЭС.

Как сообщал УНИАН, ранее Сирота сообщал, что "Укргидроэнерго" располагает значительными территориями вокруг ГЭС и ГАЭС, которые являются режимными объектами и не имеют хозяйственного применения. По оценкам компании, эти площади могут быть использованы для размещения солнечной генерации, работа, которой будет сбалансирована за счет производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС.

Справка УНИАН. "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.