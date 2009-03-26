«Донбассэнерго» направит 2,5 млн. грн. на дивиденды

Акционеры ОАО «Донбассэнерго» (г. Горловка, Донецкая обл.) решили направить на выплату дивидендов 15% или 2 млн. 575,5 тыс. грн. чистой прибыли, полученной по итогам 2008 года.

Как сообщили УНИАН начальник Департамента корпоративного управления НАК "Энергетическая компания Украины" Игорь МАЛОЙ, такое решение принято на очередном собрании акционеров компании 25 марта.

Акционеры также решили направить 80% прибыли или 13 млн. 734,4 тыс. грн. на развитие. Еще 5% прибыли или 858,4 тыс. грн. решено направить в резерв компании.

Как сообщал УНИАН, компания «Донбассэнерго» в 2008 году сократила прибыль на 35% по сравнению с 2007 годом – до 17,168 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Донбассэнерго” эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ОАО "Донбассэнерго” составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций "Донбассэнерго", которые переданы в управление НАК "Энергетическая компания Украины”.