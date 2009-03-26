Украине выгоднее финансирование ГТС от Европы

Украине на текущий момент выгоднее привлечь финансирование у Европы, чем нести обязательства перед Россией с возможным риском потери контроля над ГТС в счет погашения долгов.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал руководитель аналитического отдела инвестиционной группы «Сократ» Константин СТЕПАНОВ.

По его словам, «после подписания соглашения в Брюсселе вокруг ГТС опять накаляется политическая обстановка». Как считает аналитик, снова происходит усиление конфронтации между Украиной и Россией вокруг «трубы».

Как отметил К.СТЕПАНОВ, «если убрать политический аспект в связке Россия-Украина-Европейский союз и внимательно посмотреть на экономическую составляющую подписанного договора, то для модернизации необходимо, по текущим оценкам, порядка 3 млрд. долларов, а в будущем, скорее всего, общая только сумма возрастет». Аналитик также считает, что скорее всего будут существовать преференции по закупкам необходимого оборудования у отечественных производителей, поэтому России, вероятно, достанется незначительная роль в участии модернизации ГТС.

По мнению К.СТЕПАНОВА, «ГТС должна и скорее всего будет оставаться в собственности государства, однако исключение из процесса модернизации основного поставщика газа накаляет обстановку вокруг газовой темы».

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.