У России нет денег на газопровод

09:38, 26 марта 2009
Энергетика
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Ашхабад собирается вести трубу в обход РФ

В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить Газпром.

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на газету "Ведомости", не подписывать соглашение было желанием обеих сторон: у Газпрома нет на это денег, а Ашхабад собирается вести трубу в обход России.

Стоимость проекта, по оценкам экспертов, составляет около миллиарда долларов.

 

 

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