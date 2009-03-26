У России нет денег на газопровод
09:38, 26 марта 2009Энергетика
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Ашхабад собирается вести трубу в обход РФ
В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить Газпром.
Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на газету "Ведомости", не подписывать соглашение было желанием обеих сторон: у Газпрома нет на это денег, а Ашхабад собирается вести трубу в обход России.
Стоимость проекта, по оценкам экспертов, составляет около миллиарда долларов.
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