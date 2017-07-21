В Украине с начала года добыча угля сократилась на 3%

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-июне 2017 года сократилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 18,4 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, 2,37 миллиона тонн от общего объема угля было добыто на государственных шахтах. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 21,6%.

В июне в Украине было добыто 2,6 миллиона тонн угля, из которых на госшахты приходится 0,36 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с зоной АТО испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.