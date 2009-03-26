Россия будет участником модернизации украинской ГТС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что Россия возьмет участие в модернизации и реконструкции украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время визита в Японию, отвечая на вопросы участников Форума политической, деловой и научной элит Японии.

Россия как поставщик газа «безусловно, будет участником модернизации и реконструкции украинской ГТС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Характеризуя декларацию между Украиной, ЕС и международными финансовыми организациями относительно модернизации ГТС, подписанную 23 марта в Брюсселе, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ГТС, как это видит Европейский Союз, «на много лет будет оставаться главной газовой артерией для Европы». По ее словам, ГТС необходимо модернизировать и реконструировать «и сделать это необходимо безотлагательно». Она напомнила, что партнерами в проекте по реконструкции украинской ГТС определены Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

«Россия не была подписантом (декларации - УНИАН), и это вызвало определенный дискомфорт у российской стороны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, заметив, что она и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявили, что «ГТС открыта для России, для частного капитала России, но остается в государственной собственности Украины». «Это недоразумение между Европейской комиссией, Россией и Украиной будет снято», - подчеркнула глава правительства.

Отвечая на вопрос о получении кредита от России в объеме 5 млрд. долларов, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина может эмитировать ценные бумаги для покрытия дефицита государственного бюджета и размещать их в зарубежных банках. Но банковская система, отметила она, поражена экономическим кризисом. «Она спасает себя, а не финансирует важные проекты», - добавила премьер.

По ее словам, поэтому Украина обратилась к нескольким странам, чтобы они приобрели ценные бумаги для покрытия дефицита бюджета на основе двусторонних соглашений между государствами. Россия – одна из семи стран, к которым направила свое предложение Украина. После того как Украина получит второй транш кредита МВФ, «мы сможем перейти к двусторонним соглашениям и финансированию дефицита бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также напомнила, что отношения между Украиной и Россией складывались непросто, «поскольку Украина стала независимой, и с нашей политической независимостью не всегда хотят мириться».

«В то же время, несмотря на политическую независимость, мы являемся чрезвычайно зависимыми от обеспечения энергоносителями», - заметила глава украинского правительства, добавив: «И с этим наследием не так легко жить». «Однако, несмотря на осложнение, мы хотим строить сбалансированные отношения исключительно на базе соблюдения наших стратегических интересов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.