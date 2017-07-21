Одесский нефтеперерабатывающий завод конфискован в пользу государства

Сегодня Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Энергия и газ Украина» и представителя непосредственно Сергея Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Таким образом, 21.07.2017 г. вступило в законную силу решение Суворовского районного суда г. Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью. По решению суда в пользу государства конфискованы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. кв. м, а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода», - сообщила Сарган.

Ориентировочная стоимость конфискованного в пользу государства имущества составляет более 200 млн долларов США или более 5 млрд грн, добавила она.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Суворовский районный суд Одессы в рамках заключения соглашения со следствием вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации бизнесмена Сергея Курченко.

26 апреля были объявлены в розыск бывший гендиректор и исполнительный директор «Одесского нефтеперерабатывающего завода», причастные к вывозу нефтепродуктов по так называемой «схеме» Курченко. Также, в частности, сообщено о подозрении бывшему заместителю руководителя НПЗ, который сейчас находится под стражей, капитану, причастному к фиктивной транспортировке топлива.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что давало возможность компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Для реализации этой схемы, по данным следствия, использовался актив группы ВЕТЭК - Одесский НПЗ.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск. В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.